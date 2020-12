Peter Bijvelds maakt tropenjaren bij TOP Oss maar wil voortaan alleen nog technisch directeur zijn

Wachten op privacy instellingen... Peter Bijlevelds, directeur van TOP Oss (foto: Omroep Brabant). Volgende Vorige vergroot 1/2 Directeur Peter Bijvelds over de sportieve prestaties van TOP Oss.

Peter Bijvelds heeft al zes jaar een dubbelfunctie bij TOP Oss. Hij is er algemeen- en technisch directeur. Maar dat wil Bijvelds niet langer en dat heeft hij ook aangegeven bij het bestuur. Als de coronacrisis voorbij is, gaat hij zich alleen nog met het technisch beleid bemoeien.

Er zijn er een aantal die veel langer bij een club werkzaam zijn, maar met zijn zes jaar is Peter Bijvelds toch wel één van de langst zittende directeuren in het betaalde voetbal. Zijn dubbelfunctie bij Top Oss is geen makkelijke job, want de geldschieters en topvoetballers staan niet te dringen om in Oss mee te doen.

Het succes van de directeur is dan ook wisselend. Het ene seizoen gaat het wat beter dan het andere. Dat is inherent aan de situatie, want TOP Oss is een mooie club maar opereert altijd wel in de marge van het betaalde voetbal. Dat valt niet altijd mee en zeker nu tijdens de coronacrisis moet Bijvelds vol aan de bak om met zijn club het hoofd boven water te houden. Maar dat doet hij zoals altijd vol passie en vaak met een glimlach op het gezicht.

Toch ziet Bijvelds graag dat er verandering komt in zijn baan. Het algemeen directeurschap wil hij graag afstoten om zich volledig te richten op de technische kant van het voetbalverhaal.

"Ik heb intern al aangegeven dat het na zes jaar wel erg veel is geworden", zegt Bijvelds. "En dan gaat het met name over de verantwoordelijkheid die je draagt. Het zijn tropenjaren en dat is pittig. Ik begin het te voelen, daar moet ik eerlijk in zijn."

"Technische voetbalzaken zijn mijn passie en mijn lust en mijn leven."

Net zoals hij eerlijk is over het feit dat zijn hart pas echt harder begint te kloppen als het over voetbal gaat. Hij wil daarom alleen als technisch directeur verder gaan. "Technische zaken is mijn absolute passie en mijn lust en mijn leven. Hier ligt mijn ambitie en ik denk ook mijn grootste toegevoegde waarde in het betaalde voetbal. Dus ja, hoe hard is die eis...".

"Ik heb mijn wens besproken met de club en er is positief op gereageerd", vervolgt Bijvelds. "Alleen toen kwam corona om de hoek kijken en dat gooide roet in het eten. Daar heb ik begrip voor en er komt wel een oplossing. Twee directeuren is eigenlijk teveel van het goede voor een club als TOP Oss, maar op de financiën zal het niet stuk lopen. We zullen creatief moeten zijn, maar als je als club ambitieus bent, moet je ook boter bij de vis doen."

Toch wijst Bijvelds een technisch directeurschap bij een andere club ook niet af. Al speelt er (nog) niets. "Ik zeg tegen elke speler of wie dan ook binnen de club dat ze moeten proberen het podium hier te verhogen ofwel te streven naar hoger podium Dat deed ik zelf ook en dat doe ik nog steeds."

