Vissen immens populair tijdens corona: bijna drie keer zoveel vispassen afgegeven in Brabant

Waar het rustiger op straat werd, nam de drukte langs de oevers van Brabantse rivieren en meren juist toe. Vorig jaar werden een kleine 7000 vispassen afgegeven in onze provincie, dit jaar zijn dat er al bijna 20.000.

Geen nieuwe leden meer voor hengelvereniging De Grote Karper in Den Bosch. De relatief kleine club moest een ledenstop inlassen omdat het te druk werd. "We gingen van 350 leden in één keer naar 500", vertelt bestuurslid Ad Kemps. ''In de zomer hebben we echt nee moeten zeggen. In januari kijken we we hoeveel van de nieuwe vissers blijven."

Ook bij sportvisserswinkel Fauna Fishing in Raamsdonksveer is het fenomeen 'coronavisser' opgevallen. Hoewel volgens medewerker Sjoerd Broekhuizen de meeste nieuwe klanten wel al enige viservaring hebben. "We zagen dit jaar een explosieve toename van het aantal klanten. Daar zaten wat mensen bij die helemaal nooit een hengel hebben vastgehouden, maar de meesten zagen nu kans om een oude vergeten hobby op te pakken. Met name het vissen op snoek en baars is nu populair."

De vissen hebben het door

De sterkste toename werd opgemerkt toen de sportvelden werden gesloten, legt Broekhuizen uit. "Nu de vaders niet meer naar hun zonen kunnen kijken langs de lijn worden de kinderen meegenomen om te vissen. Vaak zijn dat mensen die weleens gingen vissen. Die kochten dan twee keer per jaar een dagvergunning. Nu ze vaker gaan, is een vispas aantrekkelijker."

"Waar ik voorheen zo'n tien vissen op een avond ving, zijn dat er nu nog maar drie."

De vissen lijken door te hebben dat er meer wordt gehengeld, stelt Broekhuizen, die zelf een fanatieke visser is. "Wanneer een vis een paar keer in een haak bijt, of het bij z'n vrienden ziet gebeuren, weet hij voortaan wel beter. Je merkt daardoor dat het nu moeilijker is geworden. Waar ik voorheen zo'n tien vissen op een avond ving, zijn dat er nu nog maar drie."

Irritaties bij drukte

De toename in het aantal vissers kan ook wat wrijving opleveren, weet ook Ad Kemps van de Grote Karper in Den Bosch. ''De oppervlakte van onze wateren laat maar een beperkt aantal toe. Natuurlijk zit er nooit 500 man tegelijkertijd te vissen. Maar wanneer het te druk wordt, kunnen er irritaties ontstaan. Zeker de oudgedienden zullen het niet even leuk vinden dat de sport nu zo populair is geworden."

Aantal vispassen (vanaf 14 jaar) van 1 april tot en met 30 november:

2019: 6987

2020: 19833

Aantal jeugdvispassen (tot 14 jaar) van 1 april tot en met 30 november:

2019: 778

2020: 2552

