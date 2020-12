Tessa Brouwer is naast rechter óók de eerste vrouwelijke voorzitter van de judobond

Tessa Brouwer is de eerste vrouwelijke voorzitter van de judobond. vergroot

Naast de unieke combinaties van functies is Tessa Brouwer uit Teteringen de eerste vrouw die voorzitter is van de judobond, traditioneel een mannenbolwerk. In het dagelijks leven is Brouwer rechter bij de rechtbank in Breda en beoefent zij de Japanse krijgsdiscipline aikido. “Wat een combinatie hè, het is hartstikke leuk!”

Aikido valt onder de judobond en voor die bond was Brouwer al voorzitter van de aikido-commissie. In 2016 werd ze beloond als Lid van Verdienste.

Mogen we stellen dat u als voorzitter een mannenbolwerk hebt geslecht?

"Weet je, dat mannengebeuren staat nu helemaal open voor een vrouw. Een vrouw aan het roer, dat zegt wat over de ruimdenkendheid. We gaan mooie toekomst tegemoet. "

In het dagelijks leven bent u rechter en u doet aan aikido. We moeten geen ruzie met u krijgen?

"Nou het is sowieso doodzonde om ruzie met elkaar te maken."

Helpt het dat u als voorzitter een vechtsportachtergrond heeft?

"Ik vertegenwoordig judo, jiujitsu en aikido. Dat zijn prachtige disciplines. Als je zelf één tak vertegenwoordigt schept dat een band, het geeft kijk op wat er nodig is. Het is belangrijk dat er voor alle drie aandacht is en voor de topsport en de breedtesport. "

Wat wilt u bereiken de komende jaren ?

"Als het mij lukt om niet alleen te coördineren, maar ook te verbinden dan komen we terug bij een bond die niet met elkaar werkt, maar voor elkaar."

En hoeveel medailles wilt u op de Spelen ?

"Ik laat me niet verleiden tot uitspraken. "

