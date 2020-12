Als het zondag gaat sneeuwen dan is het bij ons: 'De temperatuur gaat onderuit'

Foto: Pexels. vergroot

Wanneer er zondagochtend neerslag uit de lucht komt vallen, kan dit zomaar (natte) sneeuw zijn. Vanaf zaterdag wordt het namelijk kouder. "De temperatuur gaat echt onderuit", zegt weervrouw Diana Woei van Weerplaza. De kans op 'echte' sneeuw is volgens haar klein. Maar als we ergens in Nederland zondag sneeuw zien dan is de kans in onze provincie het grootst. "Al blijft het moeilijk te voorspellen."

Sandra Kagie Geschreven door

Vooral in de nacht van zaterdag op zondag en dus ook zondagochtend vroeg hebben we te maken met lichte vorst. Eventuele buien kunnen dan al snel met wat winterse neerslag gepaard gaan. En voor zondag zit er volgens de weervrouw dus een kleine kans op neerslag in de verschillende weermodellen. Zaterdag is dat nog niet het geval. Op pakjesavond blijft het dan ook zeer waarschijnlijk droog.

Het blijft koud

Ook volgende week blijft het volgens Weerplaza aan de koude kant voor deze tijd van het jaar. Houd de krabber dus maar bij de hand wanneer je op tijd met de auto op pad moet, luidt het advies.

Aan een voorspelling voor kerst waagt de weervrouw zich woensdag nog niet. Wel zegt ze dat er in de weermodellen voor de langere termijn weinig neerslag zit. Een witte kerst lijkt hiermee ver weg. Maar we houden hoop. De weervrouw zei het immers al: sneeuw is moeilijk te voorspellen.

Wat weet jij over de winter? Test je kennis in de quiz!

Wachten op privacy instellingen...

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.