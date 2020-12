PSV heeft goud in handen met Cody Gakpo: ‘Hij was op jonge leeftijd al zeer gedreven en ambitieus'

Cody Gakpo is op dreef dit seizoen (foto: OrangePictures). vergroot

PSV heeft een goede slag geslagen met het langer vastleggen van Cody Gakpo. Dat vindt zijn oud-jeugdtrainer Twan Scheepers. De voormalig PSV’er geniet met volle teugen van de aanvaller en verwacht veel van hem. “Als Cody een doel heeft, dan bijt hij zich daar in vast.” PSV heeft het contract van Gakpo verlengd tot medio 2025.

Gakpo zelf is vanzelfsprekend apetrots op zijn nieuwe contract. “En mijn familie ook natuurlijk. Ik voel me hier thuis en op m’n gemak, dus ik ben er heel blij mee”, zegt de 21-jarige aanvaller, die dit seizoen al zeven keer scoorde, op het clubkanaal van PSV.

Ook Twan Scheepers is blij dat PSV het contract van Gakpo heeft verlengd. Volgens Scheepers, die Gakpo meerdere jaren onder zijn hoede had in de jeugdopleiding, heeft de aanvaller PSV nog veel te bieden.

Kampioen worden

“Hij is al eens kampioen geworden met PSV, maar het is zijn droom om dat nog eens te doen, maar dan ook met zíjn stempel erop. Daar gaat hij vol voor”, aldus de 49-jarige Scheepers. “Het is een rustige jongen, maar wel iemand die ontzettend ambitieus is. Al op zijn tiende was hij zo gedreven en hij liet in alles blijken dat hij maar één doel voor ogen had: het eerste van PSV halen", zegt Scheepers over zijn jonge pupil.

"Hij zocht ook overal uitdagingen in. In de jeugd speelden we wel eens makkelijke wedstrijden tegen amateurclubs. Dan wonnen we met 12-3 of 15-0, maar Gakpo dacht er nooit te makkelijk over. Hij ging er dan telkens vol voor en wilde 6 goals maken, in plaats van 2, om maar een voorbeeld te noemen. Dat tekent wel zijn drang en ambitie.”

Scheepers kan niet één specifiek moment noemen waarop hij dacht en zag dat Gakpo het heel ver zou kunnen schoppen. “Maar je merkt gewoon tijdens trainingen en wedstrijden dat die jongen zich heel goed ontwikkelt, specifieke kwaliteiten heeft en het met het mentale aspect ook goed zit. Want dat is niet onbelangrijk in de huidige voetballerij. En hij heeft ook een stabiele thuissituatie gehad. Dat werkt ook zeker mee."

Te kritisch

Volgens Scheepers was Gakpo in de eerste jaren van de jeugdopleiding bij PSV af en toe te kritisch op zichzelf. “Je moet kritisch zijn hoor, maar bij hem sloeg het soms een beetje door. Het is belangrijk voor jonge spelers dat ze ook plezier houden in het voetbal. En die ontwikkeling heeft Gakpo uiteindelijk goed doorgemaakt. Je ziet hem echt genieten op het veld. Dat vind ik mooi om te zien.”

Glazen bol

De voormalig jeugdtrainer van PSV heeft een hoge pet op van Gakpo en denkt dat hij over een tijdje ook nog de volgende stap - richting het buitenland - kan gaan zetten. “Maar dat is wel los van eventuele blessures, wat ik natuurlijk niet hoop”, zegt Scheepers. “Maar Gakpo beschikt over kwaliteiten die zeldzaam zijn in de voetballerij: doelgerichtheid en goals maken. En hij kan ook nog eens op meerdere posities uit de voeten, en dat vindt elke trainer fijn. Ik hoop ook vooral voor hem, dat hij het gaat maken. Hij heeft bij mij een grote gunfactor en ik ben heel benieuwd wat hij ons nog kan laten zien.”

