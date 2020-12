Voedselbank Eindhoven krijgt zestig coronasneltesten cadeau

De voedselbank in Eindhoven heeft woensdag zestig gratis coronasneltesten gekregen. Het is een donatie van het bedrijf SpoedtestCorona dat gezinnen wil helpen die door een laag inkomen geen sneltest kunnen betalen.

“Wij zijn heel erg blij met dit gebaar", zo zegt hij. "Het is ontzettend belangrijk dat we onze leden kunnen blijven helpen. Nu hebben we in ieder geval de mogelijkheid om snel te weten of onze mensen besmet zijn met corona.”