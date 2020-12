Voetballer Royston Drenthe van Kozakken Boys is failliet verklaard

Royston Drenthe, speler van Kozakken Boys failliet verklaard (foto: OrangePictures). vergroot

Voetballer Royston Drenthe is failliet verklaard. Die uitspraak is dinsdag gedaan door de rechtbank in Breda. Aan Drenthe is een curator toegewezen. Hij staat onder contract bij Kozakken Boys in Werkendam, in die plaats woont hij ook.

Royston Drenthe reageerde verbaasd toen hij het nieuws hoorde van Omroep Brabant. Na het lezen van de uitspraak wilde hij verder niet meer op de zaak ingaan. Ook bij Kozakken Boys waren ze verbaasd over het nieuws.

De curator van Drenthe, die vooralsnog niet reageert op vragen, neemt vanaf nu beslissingen over het geld. Voor praktisch elke handeling en beslissing van de voetballer moet de Roosendaalse curator toestemming geven.

De pas 33-jarige Drenthe begon zijn carrière bij Feyenoord. Al snel maakte hij de overstap naar Real Madrid. Na wat omzwervingen stopte hij in 2017 met profvoetbal. Twee jaar later maakte hij bij Kozakken Boys zijn rentree.

Na het beëindigen van zijn profcarrière vertelde Drenthe in het blad Quote dat hij veel geld was kwijtgeraakt. Het zou gaan om 3,5 miljoen euro. "Ik wil het taboe doorbreken, jonge gasten waarschuwen voor bepaalde mensen", zei Drenthe tegen Quote. Hij duidde daarmee op zaakwaarnemers en hun gevolg.

Vice.com schreef een paar jaar geleden het volgende over Drenthe: "Roystons levensstijl is duur, peperduur. Zijn verkeersboetes, enorme huizen, kids, ex-vrouwen en andere projecten, zoals zijn Swag Fashion Store in Rotterdam, moeten allemaal worden gefinancierd. "

De afgelopen jaren is Drenthe begonnen aan een carrière als acteur en rapper onder de artiestennaam Roya2Faces.

