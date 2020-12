Vijftien jaar geleden kwam een jong gezin om bij een woningbrand, alleen Karlijn overleefde het

Fatale woningbrand in Boxtel (Foto: archief) Oud-burgemeester Jan van Homelen bij Café de Kom in Boxtel. Volgende Vorige vergroot 1/3 Fatale woningbrand in Boxtel (Foto: archief)

Het is vijftien jaar geleden dat bij een fikse woningbrand in Boxtel bijna een heel gezin om het leven kwam. “Iedere keer als ik hier voorbij kom, dan zijn mijn gedachten bij wat er gebeurd is die derde december 2005", vertelt oud-burgemeester Jan van Homelen op de plek waar de tragische brand woedde.

Het is druk rond het middaguur in het centrum van Boxtel op 3 december 2005. Terwijl veel mensen op de been zijn voor de laatste Sinterklaasinkopen, ontstaat een brand in een woning boven café De Kom midden in het centrum.

Vader Christian weet zijn 2-jarige dochter Karlijn buiten te brengen en gaat daarna terug om de rest van zijn gezin te redden. Dat haalt hij niet. Hijzelf, zijn vrouw en twee jonge kinderen komen om het leven.

Ieder jaar rond deze tijd heeft de oud-burgemeester nog contact met de vader van de overleden vrouw. “Hij stelt dat erg op prijs. Ik heb aan het gemeentebestuur bij mijn pensioen gevraagd of ik het contact mocht blijven onderhouden.” De inmiddels 17-jarige Karlijn maakt het ook goed volgens hem.

In de video blikt oud-burgemeester Van Homelen terug op de brand :

Aan de zijkant van café De Kom prijkt sinds 2012 een plaquette met een gedicht ter nagedachtenis aan de fatale brand. Van Homelen leest het gedicht voor en zucht. "Het is heel erg indrukwekkend. De woorden brandpunt en hart eruit gerukt. Het is een prachtig gedicht."

Hij was een van de initiatiefnemers voor de steen. “Omdat het een gebeurtenis is die nooit vergeten mag worden. Door het op te schrijven op deze plek blijven mensen het zich herinneren. Als ik in het dorp kom, dan zijn er heel veel mensen die praten over wat er gebeurd is destijds.”

