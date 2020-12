Fietsende meisjes in de billen geknepen: 23-jarige man uit Waalwijk opgepakt

De politie heeft woensdagmorgen een 23-jarige man uit Waalwijk opgepakt voor een reeks aanrandingen van minderjarige meisjes. De man wordt verdacht van het aanranden van langsfietsende meisjes in de leeftijd van 12 tot en met 16 jaar.

De Waalwijker zou de meisjes in de billen hebben geknepen, terwijl hij hen passeerde op zijn scooter of fiets. In de afgelopen twee maanden zou hij zeker zes keer hebben toegeslagen.