Man verkrachtte twee vrouwen in hun eigen huis: justitie eist 13 jaar cel

Een 21-jarige man uit Sierra Leone die twee vrouwen (63 en 67) begin dit jaar gewelddadig verkracht zou hebben in Eindhoven, gaat wat het Openbaar Ministerie (OM) betreft dertien jaar de cel in. Volgens justitie wurgde de man beide vrouwen in hun eigen huis. De slachtoffers hebben nog steeds veel last van wat er gebeurde. Zelf houdt de man vol dat de seks vrijwillig was.

De eerste verkrachting vond plaats op 21 februari, toen de verdachte een van de slachtoffers aanbood te helpen bij het tuinieren. Toen hij daarna binnen wat met haar dronk, greep hij haar bij de keel, dreigde hij de vrouw te vermoorden en verkrachtte hij haar. Na zijn daad sloot hij haar op in de wc en ging hij er met haar mobieltje vandoor. Zo'n twee uur later werd de doodsbange vrouw bevrijd door haar buurvrouw.

Ruim twee weken later, op 6 maart, sloeg de man opnieuw toe. Hij verkrachtte toen een andere vrouw uit Eindhoven waar hij al langer contact mee had. Op die betreffende avond wilde hij het bed met haar delen, maar zijn slachtoffer zag dat niet zitten. De man wurgde haar met een trui, bedreigde haar met de dood en sneed haar kleren kapot met een mes. Daarna misbruikte hij haar. Toen de politie ter plaatse kwam, was de dader al gevlogen.

Enige tijd later werd de man aangehouden, onder meer via telefoongegevens en DNA-onderzoek. Justitie verwijt hem in beide zaken poging tot doodslag, verkrachting en vrijheidsberoving.

Het OM neemt het hem zeer kwalijk dat hij beide slachtoffers in hun eigen huis aanviel en dat zij al aardig op leeftijd waren. Ook is in de eis meegenomen dat de seks onbeschermd was en dat de verdachte de vriendelijkheid van de vrouwen misbruik heeft. "De feiten waren ook bijzonder bedreigend, gewelddadig en vernederend", zei de officier van justitie tijdens de zitting woensdag. "Het hield maar niet op.”

De man vertoont emotieloos gedrag en heeft een traumatisch verleden, stelt het OM, maar er is geen stoornis bij hem vastgesteld. Alleen een onvoorwaardelijke celstraf is daarom passend, vindt justitie. Over twee weken volgt de uitspraak.

