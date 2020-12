Ferry en Danielle Bouman zijn het favoriete tv-koppel onder Nederlandse seriekijkers

Mevrouw en meneer Bouwman. vergroot

De rol van de intimiderende Brabantse drugsbaron Ferry Bouman heeft acteur Frank Lammers twee prijzen opgeleverd. Tijdens de Guidinc. Streaming Video Awards van 2020 werd de Nederlands/Belgische hitserie Undercover woensdagavond zelfs gekroond tot beste serie.

Het spande erom in de belangrijkste categorie. Undercover versloeg uiteindelijk twee andere immens populaire shows: Flikken Maastricht en het Spaanse La Casa de Papel.

Ook sleepte Lammers nog een award in de wacht voor zijn persoonlijke vertolking van Ferry Bouman. In de categorie favoriete koppel in een tv-serie kwamen Ferry en Danielle Bouman als winnaar uit de bus. Daarmee versloegen hij en collega Elise Schaap Cam & Mitchell uit Modern Family, Donna & Harvey uit Suits en Lucifer & Chloe uit de serie Lucifer.

Koppel van de straat

Een presentatrice van de awardshow kwam de trofee persoonlijk naar Lammers brengen en had een kartonnen uitsnede van 'zijn' Danielle meegenomen. "Het is het koppel van de straat, er zit veel herkenbaars in", laat Lammers weten op de vraag wat het nou zo'n goed koppel maakt. ''En Elise is heel knap. Dat helpt natuurlijk ook mee."

De awardshow van Guideinc is een nieuw fenomeen in Nederland en is dit jaar voor het eerst gehouden. Het wordt georganiseerd door hetzelfde team van de Gouden Televizier-Ring. De Guidinc Awards richt zich op films, series en docu's op de streamingdiensten van Nederland.

