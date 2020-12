Tieners slaan op klaarlichte dag Tilburgse strandtent aan gort en stelen drank

Foto: Tim Frenken. vergroot

Een groep tieners heeft woensdagmiddag strandtent Beachy in Tilburg aan gort geslagen. Er zijn ramen vernield, decoraties gesloopt, flessen drank kapot gegooid en er is uit de voorraad gejat.

Frenken kan er met zijn hoofd niet bij. ''Dat ze flessen drank wilden stelen, kan ik nog enigszins begrijpen. Waarom ze zo tekeer gingen en een ravage aanrichtten, snap ik echt niet." De strandtenteigenaar stuitte op een puinzooi in de zaak die slechts enkele maanden geleden haar deuren voor het eerst opende.

"Op de camerabeelden is goed te zien dat het om jonge tieners gaat. In de leeftijd van 12 tot 18 jaar, vermoed ik zo." Frenken geeft de vandalen één kans om zichzelf te melden. Doen ze dat niet, gooit hij donderdagavond herkenbare beelden online.

De tieners sloegen zelfs twee keer toe. Daar kwam Frenken achter bij het bekijken van de bewakingsbeelden. "Dinsdagmiddag brak een groepje van vier in en ging er met volle rugzakken aan drank vandoor. Een dag later, rond vier uur, waren ze terug. Ditmaal met acht man. Niet alleen voor het stelen: ze hebben toen een hoop de vernieling in gewerkt."

Herkend aan rugzak

Frenken verwacht dat het niet lang zal duren voordat de politie de jongeren in de kraag zal vatten. Beide keren sloegen ze op klaarlichte dag toe bij de beachclub langs het kanaal in Tilburg Noord. "Ik heb begrepen dat de politie al drie verdachten op het oog heeft. Een van de jongens zou in de buurt zijn herkend aan zijn rugzak."

Voor de eigenaar en personeel van Beachy is het vandalisme een onaangename toevoeging in een rampjaar. Omdat het bedrijf na 15 maart is ingeschreven, liep het al extra overheidssteun mis. "Geen inkomsten en geen steun. De kosten voor deze vernielingen hakken er dan wel flink in."

Frenken hoopt binnenkort met de ouders van de raddraaiers in gesprek te gaan. "Om het afhandelen van de schade te regelen, maar ook dit gedrag te bespreken. Als je dit op zo'n jonge leeftijd al doet, dan zit er iets niet goed in je bovenkamer."

