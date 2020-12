Passagier op A59 bij Terheijden uit taxi getrokken en meegenomen in zwarte Porsche Cayenne

De man zou bij station Helmond in de taxi zijn gestapt (foto: Harrie Grijseels / SQ Vision). vergroot

Een man is woensdagavond op de A59 ter hoogte van knooppunt Zonzeel uit een taxi getrokken en meegenomen in een zwarte Porsche Cayenne. Dit nadat de taxi waarin hij zat, iets voor halfzeven werd klemgereden. De politie heeft het over een 'mogelijke ontvoering'. De man was volgens de politie bij het station in Helmond in de taxi gestapt.

Tijdens de rit is de taxi nog gestopt bij een Shell tankstation langs de A58 bij Gilze. Daar sprak de man die later uit de taxi werd getrokken nog met één of meerdere mensen in een andere auto. Wie de passagier is, weet de politie niet.

De politie onderzoekt de zaak en is op zoek naar getuigen van de mogelijke ontvoering in de buurt van Terheijden. Het kenteken van de zwarte Porsche Cayenne waarin de man werd meegenomen, is H-776-ZJ. De auto heeft opvallende rode achterlichten over de volle breedte van de auto.

Opvallend mondkapje

De man die is meegenomen is volgens de politie tussen de 25 en 35 jaar, heeft donker haar dat aan de zijkant is opgeschoren en bovenop wat langer is. Hij sprak meerdere talen.

Hij was donker gekleed, droeg een zwart mondkapje met daarop een witte leeuw en hij had een donkere tas om zijn schouder.

