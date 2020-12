Dit jaar sneuvelden tientallen weerrecords, 2020 eindigt waarschijnlijk als warmste ooit

Archieffoto. vergroot

Nog nooit was het zo heet op een septemberdag als dit jaar in Gilze-Rijen. In Eindhoven staat de teller van dagen met temperaturen boven de 20 graden al op 133. 2020 stevent waarschijnlijk af op het warmste jaar ooit: in Nederland, Europa en zelfs de hele wereld.

Of deze jaarrecords gaan sneuvelen, ligt eraan of het zachte decemberweer deze maand aanhoudt. De gemiddelde temperatuur in Nederland is dit jaar tot nu toe 12,2 graden. In Brabant ligt die temperatuur zelfs iets hoger met 12,6 graden in Gilze-Rijen en 12,5 graden in Eindhoven. Ons warmste jaar tot nu toe was 2014, toen er aan het einde een gemiddelde van 11,7 graden werd gemeten.

Volgens meteoroloog Jaco van Wezel van Weerplaza is het een dubbeltje op zijn kant. "Het is nog extreem spannend en het hangt ervan af hoe de tweede helft van deze maand gaat verlopen. Maar hoe het er nu uitziet, lijkt het erop dat we op een tweede plek komen. Net een tiende onder het record van zes jaar geleden."

Warmste septemberdag Gilze-Rijen

Het leek dit jaar wel warmterecords te regenen. Op 13 dagen werden landelijke dagrecords verbroken. Dit was de hoogst gemeten temperatuur in onze provincie op die dagen:

31 januari (12,8 in Gilze-Rijen)

16 februari (18,0 graden in Eindhoven)

5 april (22,2 graden in Gilze-Rijen)

6 april (24,0 graden in Eindhoven)

8 april (25,5 graden in Eindhoven)

8 augustus (36,2 graden in Gilze-Rijen)

9 augustus (35,3 graden in Gilze-Rijen)

11 augustus (35,8 graden in Eindhoven)

15 september (35,1 graden in Gilze-Rijen)

21 oktober(21,0 graden in Gilze-Rijen)

2 november (18,8 graden in Woensdrecht)

9 november (18,2 graden in Eindhoven)

18 november (16,3 graden in Woensdrecht)

"Het weerstation in Gilze-Rijen mat op 15 september de warmste septemberdag ooit in Nederland met 35,1 graden. Dat is wederom een record voor dit station, nadat in 2019 het kwik het absolute record van 40,7 graden aantikte."

De dertien dagrecords van dit jaar zijn niet ongekend, legt van Wezel uit. "In 2019 en 2018 zagen we veertien dagrecords. Wat wel opvallend is dat er gemiddeld voor elke acht warmterecords maar één kouderecord tegenover staat."

Klimaatverandering

De oorzaak is te herleiden naar de opwarming van de aarde, vervolgt de weerman. "Na meer dan honderd jaar meten van de temperaturen zouden records maar zelden moeten voorkomen, maar die sneuvelen de laatste jaren met gemak."

Niet alleen Nederland, maar ook Europa en mogelijk de hele wereld stevenen af op een recordjaar. Volgens Van Wezel wordt in 2020 vrijwel zeker het Europese record van 2019 verbroken. ''Het is tot dusver bijna 1,7 graden warmer dan het gemiddelde over 1981-2010." Ook het mondiale record kan worden doorbroken deze maand. Tot dusver was 2016 wereldwijd het warmste jaar. "Dit jaar lopen we 0,05 graden achter. Als dit niet het warmste jaar ooit is, wordt het wel het op één na warmste."

La Niña

Wordt 2021 dan nog warmer dan dit jaar? Van Wezel verwacht van niet. ''Dat komt voornamelijk door natuurfenomeen La Niña, waarbij de zeewatertemperaturen in een deel van de Stille Oceaan lager zijn dan gemiddeld. Dat begon deze herfst en duurt tot in de lente. Het zorgt ervoor dat het wat kouder wordt op aarde. Dat neemt niet weg dat er ongetwijfeld weer dagrecords zullen sneuvelen in 2021."

