Brabantse dj’s kei veel gestreamd op Spotify, dit is wat ze daarmee verdienen

Het einde van het jaar is in zicht en dat betekent dat de Spotify-statistieken je weer om de oren vliegen. Brabantse artiesten waren ook dit jaar populair. Met name Brabantse dj’s doen het wereldwijd ontzettend goed en verdienen daar nog een aardig zakcentje aan: een overzicht.

Dj-duo Bassjackers uit Tilburg en Waalwijk werden maar liefst 109,4 miljoen keer gestreamd. Dat is goed voor 5 miljoen uur aan muziek.

Maar wie echt door het dak schiet is de Boxtelse dj Sam Feldt. Zijn danceplaten waren goed voor bijna 657 miljoen streams. "Woah, that’s insane", zegt hij op Instagram oftwel: "Wauw, dat is krankzinnig."

Wat verdient zo’n dj nou eigenlijk met zulke bizarre aantallen? Spotify maakt nooit bekend hoeveel ze precies betalen per stream, maar het zou gaan om ongeveer 0,0042 cent tot 0,0072 cent per stream. Niet veel dus, maar in het geval van Sem Feldt tikt het wel lekker aan.

Ervan uitgaande dat hij ongeveer 5000 euro krijgt per 1 miljoen streams, heeft de dj dit jaar zo’n 3 miljoen euro verdiend aan Spotify. Niet verkeerd voor de 27-jarige Sammy Renders, zoals hij eigenlijk heet. Al zal hij dat bedrag niet volledig in zijn eigen zak mogen steken, maar krijgen zijn manager, platenmaatschappij, eventuele co-schrijvers, meewerkende artiesten en de Belastingdienst ook een deel.

De Eindhovense dj’s en broers Sjoerd en Wouter Jansen uit Eindhoven die bekend zijn onder de artiestennaam Showtek, werden meer dan 146 miljoen keer beluisterd op Spotify. De Veldhovense dj Ferreck Dawn is goed voor 44,4 miljoen streams.

Popartiesten scoren beduidend minder streams op Spotify dan dj’s. Guus Meeuwis was goed voor 71 miljoen streams in 2020. Zijn muziek werd in maar liefst 92 landen beluisterd. De Tilburgse zanger bedankt alle luisteraars en heeft nieuws voor zijn fans: “Dankjewel voor alles! Jullie waren geweldig! En dat zeg ik volgend jaar graag weer heel vaak live tegen jullie! Volgende week: NIEUWE MUZIEK!”

Kenny B., die uit Tilburg komt en bekend werd door het nummer Parijs werd 7,8 miljoen keer beluisterd op het platform. Stadsgenoot Gers Pardoel was goed voor 26 miljoen streams.

Eindhovense rapper populair in Rusland

De artiesten kunnen ook zien waar in de wereld ze het meest worden geluisterd. De Eindhovense Rapper Fresku is niet het populairst in Brabant maar in… Rusland. Zijn nummers werden 16.3 miljoen keer geluisterd.

Artiesten kiezen zelf of ze de statistieken genaamd ‘Wrapped’ delen met hun publiek. Daarom zijn niet alle cijfers voorhanden. Snollebollekes deelde de totale aantallen bijvoorbeeld (nog) niet maar maakte wel bekend dat zijn kersthit nu al meer dan 1 miljoen keer is gestreamd op Spotify.

