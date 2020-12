Sinterklaas coronaproof op bezoek bij de basisscholen: ‘Het is tenslotte een oude man'

Foto: Omroep Brabant vergroot

Deze week vieren veel basisscholen het sinterklaasfeest. Je kent het vast wel: Sinterklaas komt langs met zijn pieten, er worden pepernoten gestrooid en de ouders kijken gezellig mee. Dit jaar is het allemaal even anders en moet ook de goedheiligman opletten dat hij gezond blijft in deze drukke tijden. Op basisschool Meester Gijbels in Knegsel komt Sinterklaas tóch coronaproof op bezoek.

Tom Berkers Geschreven door

In de vroege morgen wordt gemeenschapshuis ‘De Leenhoef’ al feestelijk versierd met pakjes, stoombootjes en vlaggetjes. Mieke van der Wal is onderwijsassistent op basisschool Meester Gijbels en heeft ook dit jaar het sinterklaasfeest weer georganiseerd: “We moesten wel even nadenken over hoe we het dit jaar gingen doen, maar het moest doorgaan.”

Van der Wal vertelt dat er is nagedacht over verschillende opties, zoals een onlinebezoek. “We wilden toch proberen om de Sint naar school te halen. Toen kwamen we op het idee om naar het gemeenschapshuis te gaan. Daar is een grote ruimte die vast zit aan de school.”

Niet meer langs de klassen

Andere jaren kwam de Sint op bezoek met zijn pieten en ging hij de klassen van de Meester Gijbels langs, maar dit jaar gaan de klassen op bezoek bij Sinterklaas. “We moeten toch een beetje rekening houden met hem, het is ten slotte een oude man”, lacht van der Wal.

Gedurende de dag komen alle klassen op bezoek bij de man met mijter. De goedheiligman is er erg blij mee: “Het is geweldig om de kinderen toch te ontmoeten. Er wordt prachtig gedanst, er worden atletische oefeningen gedaan en er is zelfs een orkest. Knegsel is een muzikaal dorp.”

Bekijk hier hoe Sinterklaas de kinderen verrast:

