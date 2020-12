Auto vliegt over de kop op A59 bij Heesch, komt tegen lantaarnpaal bij tankstation tot stilstand

De auto vloog over de kop (foto: Gabor Heeres/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

Een auto is donderdag aan het einde van de morgen over de kop gevlogen op de A59 bij Heesch. De wagen is tegen een lantaarnpaal tot stilstand gekomen. Hulpdiensten hebben de gewonde bestuurder uit de auto gehaald.

Rond vijf voor twaalf ging het door nog onbekende oorzaak mis in de buurt van het Shell-tankstation. Bij het ongeluk waren geen andere voertuigen betrokken.

De wagen vloog over de kop en raakte daarbij verkeersborden. Uiteindelijk belandde de wagen tegen een lantaarnpaal.

Lantaarnpaal doormidden gezaagd

Hulpdiensten hebben de lantaarnpaal doormidden gezaagd om de bestuurder uit zijn benarde positie te bevrijden. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Een traumateam kwam met een auto in plaats van een helikopter naar de plek van het ongeluk vanwege de weersomstandigheden.

