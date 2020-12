25 Brabantse gemeenten hebben nog nooit een vrouwelijke burgemeester gehad: 'We moeten ons schamen'

Foto: archief vergroot

Vijfentwintig Brabantse gemeenten hebben nog nooit een vrouwelijke burgemeester gehad. In Woensdrecht en Mill en Sint Hubert is er zelfs nog nooit een vrouwelijke wethouder geweest. Een schande, zegt de enige vrouwelijke burgemeester die Den Bosch ooit heeft gehad: Joke van der Beek.

Tijdschrift Binnenlands Bestuur liet onderzoeken welke gemeentes in Nederland nog nooit een vrouw als burgervader hebben gehad. Van de 350 heeft in 120 gemeenten nog nooit een vrouw aan het roer gestaan. Zo ook niet in grote Brabantse steden als Breda, Tilburg en Eindhoven.

We moeten ons schamen

Brabant moet zich schamen, meent oud-politicus Joke van der Beek. De PvdA'er was de enige vrouwelijke burgemeester die Den Bosch ooit heeft gehad, al zij het tijdelijk. In 1996 viel ze van januari tot september als waarnemer in. ''Ik was het eventjes, maar bijna vijfentwintig jaar later is er nog steeds niet voor een vrouw gekozen. Dat vind ik om te schamen."

Volgens Van der Beek moet er een omslag vanuit de samenleving komen om de verhoudingen gelijk te trekken. "Aan de ene kant moeten vrouwen meer op hun poot spelen. Aan de andere kant moet het je in de politiek ook worden gegund. Den Bosch is een aantrekkelijke stad waar politici voor in de rij staan. Dan hebben de vrouwen veel minder tot geen kans omdat de mannen vooraan staan."

Lokale partijen

Volgens Henk Bouwmans, directeur van Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, ligt het gebrek aan vrouwen in de gemeentebesturen aan de raadsleden en politieke partijen die een kandidaat moeten voordragen. ''Die raden zijn van oudsher gevuld met mannen. Die kiezen toch vaker voor een mannelijke bestuurder." Volgens Bouwmans valt de scheve verdeling vooral op in gereformeerde gemeentes. ''Dat is goed te zien in de bible belt. In Brabant valt op dat in gemeentes waar veel lokale partijen actief zijn weinig vrouwen in het college zitten."

Volgens Brouwers komt dat omdat deze partijen zich voornamelijk richten op lokale belangen. "Bij landelijke partijen, zoals de PvdA, wordt vaak vanaf de top aangedrongen om meer vrouwen op prominente plekken te hebben."

Woensdrecht en Mill en Sint Hubert vallen op omdat ze nog nooit een vrouwelijke bestuurder hebben gehad. "Maar ook in in Etten-Leur, Reusel-De Mierden, Maarheeze en Baarle-Nassau heeft men in het verleden maar een enkele keer een vrouw in het bestuur gehad. En dat vind ik verwonderlijk. Tegenwoordig moet het ook in dit soort gemeentes mogelijk zijn om een geschikte vrouw te vinden."

Deze Brabantse gemeenten hadden nog nooit een vrouwelijke burgemeester:

Alphen-Chaam

Altena

Bladel

Boekel

Boxmeer

Boxtel

Breda

Cuijk

Den Bosch

Deurne

Eindhoven

Gemert-Bakel

Hilvarenbeek

Laarbeek

Meijerijstad

Mill en Sint Hubert

Moerdijk

Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Oisterwijk

Sint-Michielsgestel

Tilburg

Valkenswaard

Vught

Waalre

Woensdrecht

Deze Brabantse gemeenten hebben momenteel wel een vrouwelijke burgemeester. Asten en Deurne komen daar binnenkort bij:

Baarle-Nassau

Bergeijk

Bernheze

Etten-Leur

Geertruidenberg

Halderberge

Helmond

Heusden

Loon op Zand

Oirschot

Reusel- de Mierden

Rucphen

Someren

Zundert

Dongen

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.