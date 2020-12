Weer vrachtwagen vast onder berucht viaduct in Waalwijk

Een vrachtwagen heeft zich donderdagmiddag vastgereden onder het viaduct bij de A59 bij Waalwijk. Bij de beruchte tunnel gaat het vaker mis. Sinds 2013 zijn hier zeker vijftien vrachtwagens vast komen te zitten.

De gemeente schakelde een bouwspecialist in om te kijken of de aanhanger veilig kon worden weggetakeld. De Hertog Janstraat was hiervoor gedeeltelijk afgezet.