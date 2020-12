Sinterklaas komt al vijftig jaar in Esch, maar dit jaar kan hij zijn jubileum niet vieren

Wachten op privacy instellingen... Sinterklaas leest nog wat in zijn grote boek (foto: Omroep Brabant). Volgende Vorige vergroot 1/2 Sinterklaas verraste Toon Hermans tijdens een optreden in Den Bosch.

Het had in Esch een groots feest voor Sinterklaas moeten zijn, maar door corona gaat dat niet door. We spraken de Sint en blikten terug op de laatste vijftig jaar van zijn bezoekjes aan het dorp. Er is in al die decennia veel veranderd, maar de kinderen bleven volgens de goedheiligman hetzelfde. "Al worden ze wel meer verwend door de volwassenen."

En dat is toch de taak van de Sint, kinderen verwennen. Maar nu doen ouders dat ook en te veel, vindt hij. ''Dat komt omdat vroeger de gezinnen groter waren. Dan moesten papa's en mama's wel op acht, negen of tien kinderen passen. Nu is er maar een kindje, of misschien twee.''

Toch vindt de Sint het geen reden om kinderen maar meer en meer spullen te geven. ''Ik krijg er maar één keer per jaar de kans voor. Als ik weg ben, moeten de ouders de kinderen goed verzorgen, maar niet zo verwennen als ik doe.''

Vroeger waren de gezinnen in Esch groter, zeker het gezin dat een drieling kreeg. vergroot

Vanuit huis

Nog altijd vindt de goedheiligman het leuk en gezellig om naar Esch te komen. Hij geniet elk jaar weer met volle teugen van de aankomst, de bezoekjes bij kinderen thuis en die bij de verenigingen. Maar dit jaar niks van dat alles. Gelukkig kan de Sint gewoon 'vanuit huis' werken.

Dat hij dankzij allerlei moderne technieken toch kinderen blij kan maken, vindt hij prachtig. ''Ik had laatst een telefonisch spreekuur. Kinderen hadden tekeningen en knutselwerkjes gemaakt. Ik mocht er een paar uitkiezen en die kinderen belden we. De kinderen konden mij zien via de tv.''

Neuspeuteren

De Sint kon de kinderen ook zien. Soms moest hij even ingrijpen en een kindje corrigeren. "Ik zag dat er eentje in z'n neus zat te peuteren. Dus ik zei: zit je daar in je neus te peuteren? Meteen ging die vinger naar beneden."

Sinterklaas had graag zijn jubileum in Esch gevierd maar het kan door corona niet doorgaan (foto: Omroep Brabant). vergroot

Deur van een ton

Sinterklaas zegt altijd waar het op staat. Hij zegt dingen die andere volwassenen niet durven uit te spreken. Zo sprak hij een provinciebestuurder aan over de bijdrage die Brabanders moesten leveren aan de deur van het provinciehuis, die op dat moment (rond 1970) nog gebouwd werd. ''Iedere Brabander moest daar een dubbeltje voor betalen. Dat vond ik niet goed. Een deur van honderdduizend gulden! Waarom heb je voor de Statenzaal zo'n dure deur nodig? Ik heb de gedeputeerde daar eens goed over onderhouden."

De Sint heeft nog veel meer mooie verhalen en graag had hij er dit jaar een hoop bijzondere herinneringen bijgemaakt. Maar corona gooit roet in het eten. "Ik hoop dat ik toch een beetje vreugde bij de mensen kan brengen in deze nare tijd.'' Ook voor hemzelf is het, ondanks alles, een fijne periode. ''Ik kom mijn tijd goed door en kan ook hier ontzettend van genieten."

