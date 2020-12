Hond Aisa spoorloos verdwenen terwijl baasje boodschappen doet in Roosendaal

Hond Aisa is verdwenen (foto: politieteam Roosendaal/Facebook). vergroot

Hond Aisa is donderdagmiddag spoorloos verdwenen toen het baasje boodschappen deed in een supermarkt aan de Van Beethovenlaan in Roosendaal. Het baasje had de viervoeter buiten aan een paal vastgebonden. Eenmaal terug was het huisdier verdwenen.

Joris van Duin Geschreven door

Dat meldt het politieteam Roosendaal op Facebook. Het baasje liep tussen 17.40 en 17.50 uur de Jumbo in. Het hondje zat daarom eventjes vast aan een paal buiten de supermarkt.

Bij terugkomst was het hondje verdwenen. De politie vraagt getuigen of mensen die de hond zien zich te melden.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.