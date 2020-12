PSV overwintert voor het eerst sinds vijf jaar Europees door zwaarbevochten zege op Granada

Opnieuw scoorde Donyell Malen, op aangeven van Philipp Max (foto: OrangePictures). vergroot

PSV is ook na de winter actief in de Europa League. De Eindhovenaren wonnen donderdagavond met 0-1 op bezoek bij Granada door een doelpunt van Donyell Malen. En omdat Omonia Nicosia verrassend won van PAOK (2-1) is PSV na vijf wedstrijden al zeker van een van de eerste twee plekken in Groep E. Welke vijf zaken vielen er verder op tijdens zwaarbevochten en belangrijke zege van PSV in Spanje?

Job Willemse Geschreven door

1. Met de hakken over de sloot

In Europa tellen alleen de punten en dat is wat PSV ook moet koesteren, maar deze overwinning was er wel één met de hakken over de sloot. PSV was in de eerste helft heer en meester en kwam verdiend op voorsprong door opnieuw een doelpunt van Donyell Malen. In het tweede bedrijf raakte PSV de controle kwijt, drong Granada meer aan en was het bij tijd en wijle overleven voor de Eindhovenaren. Het feit dat PSV deze wedstrijd wel over de streep wist te trekken, is een mentale boost voor de ploeg van trainer Roger Schmidt.

Wachten op privacy instellingen...

2. PSV trekt lering uit heenwedstrijd

Opnieuw lagen de Spanjaarden bij elk licht duwtje op de grond, net als tijdens de heenwedstrijd in Eindhoven. Toen lieten de PSV’ers zich daardoor provoceren, iets wat Denzel Dumfries toen ook enigszins toegaf na afloop. Maar deze keer bleef de ploeg van trainer Roger Schmidt stoïcijns en geconcentreerd en liet ze zich niet van de wijs brengen. PSV speelde goed en vooral volwassen tijdens een wedstrijd waar toch de nodige druk op stond. Ook toen de druk van Granada hoog was, bleef PSV zeer volwassen overeind.

3. Voor het eerst sinds 2015-2016 weer Europese overwintering

Het was een groep waarin PSV zeker perspectief had om door te gaan, maar zo vanzelfsprekend is het niet dat PSV overwintert in een Europees toernooi. De laatste keer dat dat gebeurde was in het seizoen 2015-2016, toen PSV onder Phillip Cocu in de Champions League tot de laatste zestien wist te komen, maar daarin werd uitgeschakeld door Atlético Madrid. Vier en een half jaar later gaat PSV dus eindelijk weer mee tijdens de loting voor de knock-outfase.

Wachten op privacy instellingen...

4. Olivier Boscagli maakt indruk

Met zijn 1,81 meter is Boscagli alles behalve een grote, sterke centrale verdediger, maar de Fransman heerste veelal in de lucht en won veel kopduels. Ook voetballend was Boscagli zeer waardevol voor PSV donderdagavond. Met een splijtende pass op Philip Max stond Boscagli aan de basis van de 0-1 van Donyell Malen. En verder strooide de Fransman met meerdere lange ballen van achteruit. Ook op de momenten dat zijn ploeg wat meer onder druk stond, bleef Boscagli rustig en probeerde hij waar het kon de controle te houden en de voetballende oplossing te vinden.

5. Blessures smet op de avond

Het is alleen nog wel de vraag wat de schade is die PSV overhoudt aan dit duel. Noni Madueke werd al in de eerste helft gewisseld en later viel zijn vervanger, Eran Zahavi, uit met een hamstringblessure.

Iets daarvoor was het Denzel Dumfries die zich na 69 minuten moest laten wisselen. Na een heikel moment in de eigen zestien werd Dumfries, zo leek het, geschept door doelman Yvon Mvogo, waarna de aanvoerder geblesseerd op de grond bleef liggen. Hij greep naar zijn knie en probeerde het vervolgens nog wel een paar minuten, maar hij moest het veld per brancard verlaten. Verder onderzoek zal moeten blijken wat er daadwerkelijk aan de hand is. Het is te hopen voor PSV dat het meevalt met de blessures, want er staan deze maand nog de nodige wedstrijden op het programma.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.