'Door corona was het seizoen iets minder eerlijk', zo vindt motorcrosser Roan van de Moosdijk

In zijn eerste seizoen in de MX2-klasse eindigde Roan van de Moosdijk op een zevende plaats op de ranglijst. Met deze prestatie is de motorcrosser uit Eindhoven redelijk tevreden. "Ik ben nog te wisselvallig en het mag ook wat agressiever."

Het MX2-debuut van Roan van de Moosdijk ging afgelopen jaar met ups en downs. Door de coronauitbraak hadden ook de motorcrossers een aangepast seizoen. Een aantal intercontinentale wedstrijden werd afgelast en anderen juist geclusterd, waardoor er een heel druk programma ontstond in korte tijd.

Volgens Van de Moosdijk is dit van invloed geweest op zijn prestaties. "Door corona was het seizoen iets minder eerlijk."

In de video legt Roan uit welke invloed de coronacrisis had op zijn seizoen:

Toch mag de debutant niet klagen over zijn prestaties in zijn eerste seizoen. Hij had wisselend succes. "Ik liep een enkelblessure op tijdens de GP in Valkenswaard, maar kwam sterk terug in Letland. Daarna was het toch weer iets te wisselvallig, ondanks dat ik vijf keer op het podium stond en een manche-overwinning in Lommel heb behaald. Als ik wat constanter was geweest, had ik sowieso in de top vijf kunnen eindigen. Maar uiteindelijk ben ik wel tevreden."

"Ik moet constanter worden, een betere start krijgen en wat agressiever rijden."

Dat is dan ook het doel voor volgend jaar. "Ik hoop dan ook op een eerste totale Grand Prix-overwinning. Ik kijk daar wel naar uit ja. Zeker ook omdat ik daar afgelopen seizoen in Lommel zo dichtbij was. Als ik in de eerste manche al een plekje beter had gezeten, was het al zover geweest."

Er zijn dan ook verbeterpunten. "Ik moet constanter worden, een betere beter start krijgen en wat agressiever zijn in de eerste rondes. Dan moet het goedkomen", zo besluit Roan van de Moosdijk.

