Wie zoet is krijgt lekkers! Sint vergeet ook de apen in Dierenrijk niet

Kinderen kijken er al dagen reikhalzend naar uit. Nog één dag en dan is het pakjesavond. Maar Sinterklaas vergeet ook de dieren niet. Zo zijn de apen in Dierenrijk Mierlo vrijdag verrast met cadeautjes.

Die rare dozen in hun verblijf, ingepakt met rood papier, trekken meteen de aandacht van de apen. Nieuwsgierig als ze zijn, gaan ze er gelijk op af en maken ze hun cadeaus open. Er blijken onder meer pompoenen, mandarijnen en ananas in te zitten! Jammie!

'Het zijn net mensen' Aan de tekst 'eerlijk zullen we alles delen' uit het bekende sinterklaaslied 'Zie de maan schijnt door de bomen' hebben sommige apen echter duidelijk lak. Wie een extra doos met lekkers kan bemachtigen, doet dit gretig.

"Dat is heel normaal chimpanseegedrag", legt verzorger Martijn Menting uit. "Degene die de meeste dozen pakte, is Pat. Hij is de leider en dat laat hij op zo'n moment ook duidelijk blijken. De rest van de groep heeft dan naar hem te luisteren."