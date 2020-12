Dreigen met politiehond Paco is voldoende om inbreker aan te houden

Dreigen met politiehond Paco was voldoende (foto: Politiehonden zwb / Twitter). vergroot

Het dreigen met het loslaten van politiehond Paco was donderdagmiddag al genoeg om een dief aan te houden die zijn slag had geslagen in een oud partycentrum aan de Zoonvlietweg in Wouwse Plantage.

De eigenaar van het gebouw waarschuwde toen hij de inbraakmelding kreeg meteen de politie. Samen met de agenten reed hij naar het voormalige partycentrum.

Eieren voor zijn geld

Toen ze daar aankwamen, zagen ze de man uit het gebouw rennen. Die verdween in het bos.

Toen de agenten hem waarschuwden dat de politiehond zou worden ingezet als hij niet tevoorschijn zou komen, koos de verdachte - een 57-jarige man uit Bergen op Zoom - eieren voor zijn geld. Hij kwam het bos uit en kon zo aangehouden worden.

Twee tassen vol spullen

De twee tassen vol spullen die de man had meegenomen uit het oude partycentrum heeft de politie in beslag genomen, net als het gereedschap dat hij bij zich had.

