Plaatst zwemmoeder Maud van der Meer zich voor de Olympische Spelen?

Het wordt een spannende zaterdag voor zwemster Maud van der Meer. De Udense moeder wil zich op het Olympisch kwalificatietoernooi plaatsen voor de Spelen in Tokio. Haar opdracht klinkt simpel, namelijk bij de eerste vier zwemmen op de 100 meter vrije slag. “Wie weet krijg ik mooi cadeautje van Sinterklaas.”

Maud van der Meer is bij het kwalificatietoernooi op de 100 meter vrije slag één van de vijf serieuze kanshebbers op een ticket voor Tokio. Haar PSV-ploeggenote Femke Heemskerk doet niet mee omdat ze vanwege een coronabesmetting in haar familie in quarantaine zit. De kans dat zij alsnog wordt aangewezen is groot. Ook Ranomi Kromowidjojo is zeker van een plek. Inclusief de reserveplek zijn er dus drie startbewijzen te verdienen in Rotterdam.