Leraar Were Di in Valkenswaard bedreigd en mishandeld na ‘kofferbakincident’ in praktijklokaal

Een leraar van scholengemeenschap Were Di in Valkenswaard is dinsdagavond bedreigd en mishandeld door een vader van een leerling. De vader kwam de docent bij zijn huis opzoeken. Daar escaleerde het. De docent is bedreigd, geschopt en geslagen.

De aanleiding van het incident wordt volgens de politie nog onderzocht. “De lezingen lopen daarover uiteen”, laat de politie weten.

Een leerling zou voor de grap in de kofferbak van een auto zijn gekropen. Deze auto stond in het lokaal omdat die wordt gebruikt voor de technieklessen.

'Leerling heeft kofferbak zelf dichtgetrokken'

Volgens rector Edward de Gier is duidelijk door de docent gecommuniceerd wat er is gebeurd. “Tijdens Mobiliteit en Sport had de leerling geen gemotiveerde houding. Daarom besloot hij zelf in de kofferbak van de auto te kruipen. De leerling heeft zelf de kofferbak dichtgetrokken, dat was duidelijk.”

Samen met de mede-leerlingen en op instructie van de docent is de leerling uit de kofferbak bevrijd. Dit nadat hij aangaf dat hij eruit wilde.

Toch lopen de meningen uiteen over het incident. Zo zou de vader boos zijn, omdat zijn zoon lang in de kofferbak vast zat en er zelf niet uit kon. Volgens de vader zou de leraar ook gezegd hebben dat ze de leerling niet uit de kofferbak mochten halen.

Excuses leerling

De docent is volgens De Gier na het incident met de leerling in gesprek gegaan. “De docent spreekt zo’n situatie altijd door. Zeker nu, want dit was een situatie anders dan anders.”

De leerling heeft vervolgens zijn excuses aangeboden. De Gier voegt daar aan toe dat het was besproken en opgelost.

Toch kwam er later die dag een groep mensen het schoolterrein op. “We hebben bij het lokaal van Mobiliteit en Sport speciale garagedeuren. Daar werd hard op gebonkt door de groep”, vertelt De Gier. De groep gedroeg zich agressief. Zo werd een ruit ingeslagen. Ze zijn toen van het terrein gestuurd.

‘Leraar lijdt fysiek en psychisch'

De Gier denkt dat de vader van de leerling met dezelfde groep mensen bij de docent is langsgegaan. “Daar is toen een agressieve situatie ontstaan. Het veiligheidsgevoel van de docent is geraakt. Hij lijdt er fysiek en psychisch onder.”

De vader van de leerling is volgens de politie na het incident bij de docent thuis aangehouden wegens bedreiging en mishandeling. “Hij ontkent de mishandeling", aldus een politiewoordvoerder. "Maar de docent heeft aantoonbaar letsel. De vader is op het bureau verhoord. Hij mag zich op een later moment voor de rechter verantwoorden."

'Iedereen kent wel iemand'

Het is volgens De Gier niet duidelijk hoe de vader wist waar de docent woonde. “Maar Valkenswaard is wel een dorp waar mensen elkaar goed kennen. Daarnaast zitten er zo’n 2500 leerlingen bij ons op school, iedereen kent wel iemand.”

Rector de Gier laat zich niet uit over de schoolcarrière van de leerling. De docent is deze week niet op school geweest. “Maar daar wil ik ook geen termijn voor afspreken. Dat gebeurt pas als hij er fysiek en mentaal weer klaar voor is.”

