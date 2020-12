Gruwelijke mishandeling in Bergen op Zoom: justitie wil twee mannen acht jaar de cel in

Forensische medewerkers doen onderzoek op het Wilhelminaveld. (Foto: Anthony deCock/De Kort Media) vergroot

Justitie wil dat twee mannen acht jaar de cel in gaan voor een gruwelijke mishandeling in Bergen op Zoom. Het slachtoffer hield daar ernstige verwondingen aan over: een losgeslagen bovenkaak, een gebroken onderkaak, gebroken ribben, een ingeklapte long en bloedingen in het hoofd.

Joris van Duin Geschreven door

Agenten vonden in de nacht van 7 op 8 februari bij een appartementencomplex aan het Wilhelminaveld in Bergen op Zoom een zwaargewonde man. Een ambulance bracht hem met spoed naar ziekenhuis. Na enige tijd in coma te hebben gelegen, werd hij daar wakker. De verwondingen waren hevig: een losgeslagen bovenkaak, een gebroken onderkaak, gebroken ribben, een ingeklapte long en bloedingen in het hoofd.

Poging tot doodslag

In een nabijgelegen appartement hield de politie al snel drie verdachten aan: twee mannen en een vrouw. Hen werd vrijdag in de rechtbank van Breda poging tot doodslag ten laste gelegd. Een van de mannen is een goede vriend van het slachtoffer, bij wie hij op bezoek ging.

Getuigen verklaarden dat de zwaargewonde man na de mishandeling over de betonnen trap naar buiten is gesleept en is neergelegd bij een container. Over de exacte toedracht en het motief valt volgens justitie weinig te zeggen. De aanklager meldt dat de verdachten 'een zwijgende en ontkennende houding' aannamen tijdens het proces. De officier noemde de handelswijze van het drietal 'een minachting voor het leven van het slachtoffer'.

Een vrouw, die in mindere mate bij de mishandeling betrokken zou zijn geweest, moet als het aan justitie ligt 62 dagen de gevangenis in. De uitspraak volgt over twee weken.

