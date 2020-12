Tussen Tilburgse hoop en vrees, Willem II heeft duidelijke opdracht in Limburg

Kwasi Wriedt kan debuteren voor Willem II tegen Fortuna Sittard (foto: OrangePictures). vergroot

Zorgen zijn er nog niet direct in Tilburg, tegelijkertijd ontkent niemand dat Willem II een slechte start van het seizoen heeft. Na de nederlaag in Groningen staat er veel druk op het duel met Fortuna Sittard. In Limburg moet er gewonnen worden om te voorkomen dat in het slot van dit kalenderjaar het woord degradatiestrijd gekoppeld gaat worden aan de Tricolores. Waar kan Willem II hoop uit putten en waar moet men voor vrezen?

Fabian Eijkhout Geschreven door

Met slechts twee overwinningen, een gemiddelde van minder dan één doelpunt per wedstrijd en een veertiende plaats met acht punten uit tien wedstrijden zit het qua statistieken niet lekker bij Willem II dit seizoen. Alleen RKC Waalwijk scoorde minder vaak dan Willem II, terwijl er met VVV-Venlo, Heracles Almelo, ADO Den Haag, Fortuna Sittard en FC Emmen vijf clubs zijn met meer dan de achttien tegendoelpunten.

Die cijfers, in combinatie met het spel dat de ploeg van trainer Adrie Koster dit seizoen op de mat legt, zorgt voor een enorm verschil met vorig seizoen. Toen stond de Tilburgse formatie na tien wedstrijden op het dubbele aantal punten: zestien. Dat was echter één van de twee positieve uitschieters van Willem II sinds de terugkeer in de eredivisie na het kampioenschap op het tweede niveau in 2014.

Buiten vorig seizoen en de jaargang 2014/2015 (vijftien punten), zit Willem II altijd rond het aantal punten dat er nu op de teller staat. In de seizoenen 2015/2016 en 2016/2017 had het zeven punten, terwijl het de twee seizoenen daarna op negen en tien punten stond. De jaren met een positieve uitschieter waren qua eindstand ook wel het beste, met een negende plek in 2015 en de vijfde plek van vorig seizoen. De andere jaren was plek zestien, dertien (twee keer) en tien het eindresultaat.

Grote groep concurrenten

Niet alles is negatief. Er zijn veel andere clubs die net als Willem II niet heel veel punten hebben gepakt uit de eerste tien competitieduels. Voor aanvang van speelronde elf was er een gat van slechts drie punten tussen nummer negen FC Utrecht en nummer vijftien Heracles Almelo. Met daartussen naast Willem II ook nog Sparta Rotterdam, PEC Zwolle, RKC Waalwijk en VVV-Venlo.

Van die groep van zeven ploegen heeft Willem II tegen Heracles Almelo, PEC Zwolle en VVV-Venlo gespeeld, dat leverde in totaal zeven van acht behaalde punten op.

Bij een overwinning op Fortuna Sittard zet het die club wel echt even buitenspel, want het gat tussen de twee opponenten is na het weekend dan acht punten. De doemdenker zal dan zeggen: bij een nederlaag is het gat met de huidige nummer zeventien nog maar twee punten.

Teruggekeerde spelers

Koster zal blij zijn dat hij voor het duel in Sittard – en een week later tegen Sparta – de beschikking heeft over een aantal spelers die hij dit seizoen lange tijd gemist heeft. Kwasi Wriedt maakt voor het eerst dit seizoen deel uit van de wedstrijdselectie. Freek Heerkens zat tegen FC Groningen al bij de selectie, maar omdat hij niet tot speelminuten kwam staat de teller bij hem nog altijd op nul eredivisieminuten dit seizoen. Daarnaast keren Derrick Köhn - na twee wedstrijden schorsing – en Robbin Ruiter (vier duels afwezig door een blessure) terug bij de groep.

Het geeft Koster wat te kiezen en dat kan van groot belang zijn, om te beginnen in het Fortuna Sittard Stadion. Want daar is de opdracht zaterdagavond heel simpel: drie punten pakken.

