Ravage op A27 na rammen pijlwagen: 'Er moet met hoge snelheid gereden zijn'

Een automobilist veroorzaakte vrijdagnacht een ravage op de A27 bij Oosterhout. Hij botste frontaal op een pijlwagen. Die was daar neergezet om automobilisten te waarschuwen dat hier wegwerkzaamheden plaatsvonden en dat een rijstrook was afgesloten.

Traumaheli

Het ongeluk gebeurde op de weg van Oosterhout richting Breda. Meerdere hulpdiensten werden opgeroepen, waaronder een traumahelikopter. De brandweer heeft het slachtoffer, dat bekneld zat in zijn auto, bevrijd. Hij is met ernstige verwondingen in een ambulance naar een ziekenhuis in Tilburg gebracht. De trauma-arts ging mee in de ambulance.