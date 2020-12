Uitslaande brand verwoest loodsen bedrijventerrein iDrunen: 'Vlammen sloegen metershoog uit het dak'

Meerdere loodsen op een bedrijventerrein aan de Kasteeldreef in Drunen zijn vrijdagnacht door brand verwoest. Het vuur werd rond een uur ontdekt.

De brandweer was met meerdere korpsen uitgerukt om het vuur te bestrijden. "De rook was tot in de verre omtrek te zien", laat de ooggetuige weten. Daarom kregen omwonenden het advies deuren en ramen te sluiten.