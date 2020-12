De schade aan het huis en de auto in Eindhoven is aanzienlijk (foto: Sem van Rijssel/SQ Vision). vergroot

Een huis op de hoek van de Hoogstraat met de Botstraat in Eindhoven is zwaar beschadigd door brand. Het vuur werd vrijdagnacht rond vijf uur ontdekt. Ook ging een auto in vlammen op.

Hoe de branden konden ontstaan, wordt onderzocht. De brandweer had het vuur snel onder controle. Niemand raakte gewond, laat een woordvoerder van de brandweer weten.

Het huis raakte bij de brand zwaar beschadigd (foto: Sem van Rijssel/SQ Vision). vergroot

