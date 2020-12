Bewoners van huis in Made overvallen, politie zoekt naar drie daders

Overval aan de Sluizeweg in Made (Foto: Jeroen Stuve/ SQ Vision). vergroot

In een huis aan de Sluizeweg in Made vond zaterdagochtend een overval plaats. Drie mensen drongen kort na acht uur het huis binnen. Of er iemand gewond is geraakt, is nog niet bekendgemaakt.

Ook is onduidelijk waarnaar de daders op zoek waren.

Beveiligingscamera's

De politie doet onderzoek en vraagt getuigen zich te melden. Ook is de politie op zoek naar beelden van beveiligingscamera's.

(Foto: Jeroen Stuve/ SQ Vision). vergroot

(Foto: Jeroen Stuve/ SQ Vision). vergroot

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.