Bewoners van huis in Made vastgebonden en mishandeld door overvallers

Twee mensen zijn zaterdagochtend door drie mannen vastgebonden en mishandeld, toen hun huis aan de Sluizeweg in Made werd overvallen. Uiteindelijk wist een van de bewoners naar buiten te komen en daar om hulp te roepen.

Een van de bewoners is lichtgewond geraakt en is in het ziekenhuis behandeld. De overvallers maakten volgens de politie persoonlijke eigendommen van de bewoners buit. Daarna zijn ze in onbekende richting gevlucht.