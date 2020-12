Het is 5 december en dus wilde Rijkswaterstraat ook even strooien

In de nacht naar vijf december gingen de strooiwagens de weg op om op de Nederlandse wegen te strooien. Helaas geen pepernoten maar zout, meldt Rijkswaterstaat. Bijna veertienduizend kilometer legden de strooiwagens afgelopen nacht af.

Ook in Brabant wees de thermometer drie graden onder nul aan en dus gingen de strooiwagens op pad. Wil jij weten waar in Brabant is gestrooid? Is de strooiwagen stilletjes je huis voorbijgereden? Let op, komende nacht gaat het weer vriezen!