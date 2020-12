Huis in Sprang-Capelle beschoten: 'Zeker vier of vijf kogelgaten in de ruiten'

In meerdere ruiten van het huis in Sprang-Capelle zijn kogelgaten te zien (foto: Erik Haverhals/FPMB). vergroot

Een huis aan de Nieuwevaart in Sprang-Capelle is vrijdagnacht beschoten. In meerdere ruiten zijn kogelgaten te zien. De bewoners waren op het moment van de beschieting thuis, maar ze zijn volgens de politiewoordvoerster niet gewond geraakt.

Buurtbewoners hoorden vrijdagnacht rond halftwee knallen, maar ze dachten toen niet aan een beschieting. Vandaar dat niemand ging kijken. Rond zes uur zaterdagochtend werden de kogelgaten pas ontdekt.

Volgens een ooggetuige zitten er 'zeker vier of vijf kogelinslagen' in de ruiten. "Allemaal op de begane grond."

Eerdere beschieting

In februari werd ook al het huis naast dit huis beschoten. In deze huizen zouden volgens de ooggetuige mensen uit dezelfde familie wonen.

De Nieuwevaart is afgesloten, zodat de politie onderzoek kan doen.

De omgeving van het beschoten huis in Sprang-Capelle is afgezet (foto: Erik Haverhals/FPMB). vergroot

