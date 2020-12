RKC pakt voor tweede week op rij volle buit

RKC - VVV vergroot

RKC Waalwijk heeft de bonuspunten van vorige week tegen FC Twente weten te verzilveren met een overwinning op VVV. Ondanks een 1-2 achterstand na 55 minuten wist RKC uiteindelijk met 3-2 te winnen. Wat viel er op tijdens de comeback van de Waalwijkers?

1. Puzzel valt in elkaar

Voor de derde week op rij begon RKC met dezelfde elf namen aan de aftrap. Na de interlandbreak lijkt de puzzel in elkaar te zijn gevallen. Er werden uit de eerste twee wedstrijden na de interlands al vier punten gepakt en dus had RKC-trainer Fred Grim geen reden om zijn basiself te wijzigen. Een unicum, want voor het eerst sinds december 2012 begint RKC drie achtereenvolgende wedstrijden in dezelfde startopstelling.

Ola John was ondanks zijn vroegtijdige wissel vorige week weer fit genoeg om te starten. En ook het aanvalsduo Finn Stokkers en Richard van der Venne mocht aan de aftrap staan. Vooral het inbrengen van Stokkers lijkt een goede zet te zijn geweest. De spits nam vorige week de 0-2 al voor zijn rekening. Ook zaterdagmiddag wist hij het net te vinden. Anas Tahiri stuurde met een geweldige steekpass Stokkers richting het doel van VVV. Oog in oog met de doelman bleef de aanvaller kalm en schoof hij de bal in de rechteronderhoek.

2. Veel kaarten

Ondanks dat RKC het optische overwicht had in de wedstrijd, stond er na 51 minuten een 1-2 tussenstand op het scorebord. Het zorgde voor een hoop irritatie bij Fred Grim maar ook bij de spelers op het veld. Het normaal zo brave RKC pakte zaterdag verschillende gele kaarten. VVV wist de boel vaak flink te vertragen dat zorgde voor een geïrriteerde thuisploeg. RKC pakte dan ook drie gele kaarten. Een opvallende statistiek aangezien RKC in de laatste drie wedstrijden maar één kaart kreeg.

Uiteindelijk was het een VVV-speler die met twee gele kaarten op zak het veld moest verlaten. In de 55e minuut werd Roy Gelmi een rode kaart getoond. Het was het startsein voor RKC om te beginnen aan het slotoffensief.

3. Geluk

Dat RKC voor de tweede keer in drie wedstrijden tegen tien man kwam te spelen was al een mooie meevaller. De gelijkmaker van de Waalwijkers mag ook gerust gelukkig genoemd worden. Ahmed Touba, notabene centrale verdediger, dribbelde met de bal richting de zestien en beproefde zijn geluk met een zondagsschot.

De bal leek naast het doel te verdwijnen maar werd in het zestienmetergebied aangeraakt door een verdediger van VVV. De keeper stond aan de grond genageld en had geen antwoord meer op het van richting veranderde schot.

4. Spektakelstuk compleet

Na de gelijkmaker van Touba ging RKC verder met het slotoffensief. Het was nadrukkelijk op zoek naar de winnende goal en kreeg daarvoor genoeg kansen. Uiteindelijk was het invaller Lennerd Daneels die de bal tegen de touwen schoot.

Het zorgde ervoor dat het spektakelstuk in Waalwijk compleet was. Vijf goals, een rode kaart en bovenal een comeback van de thuisploeg. De neutrale toeschouwer zal hebben genoten van de wedstrijd die vooral dankzij RKC leuk was om naar te kijken. Het aanvallende spel van RKC werd beloond met drie hele belangrijke punten.

5. Twee keer de volle buit

Het moet voor de supporters extra pijnlijk zijn dat ze uitgerekend dit seizoen amper live bij hun club aanwezig kunnen zijn. RKC speelt (net als vorig seizoen) fris maar weet dit spel ook om te zetten in punten. In de laatste twee wedstrijden werd de volle buit gepakt en dat is knap te noemen voor een ploeg die vorig jaar nog kansloos onderaan stond.

Na elf wedstrijden staan de Waalwijkers op twaalf punten. Wie de vuistregel hanteert dat een ploeg 34 punten nodig heeft voor handhaving kan gerust zeggen dat RKC op schema loopt. Volgende week wacht een bezoek aan FC Groningen.

