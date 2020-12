TOP Oss wint van Jong AZ, Jong PSV speelt gelijk tegen Roda JC

Foto: OrangePictures vergroot

TOP Oss heeft zaterdagmiddag met 0-1 gewonnen van Jong AZ uit in Wijdewormer. Daar was het een turbulente dag, want een aantal uur eerder werd Arne Slot, de trainer van het eerste elftal, ontslagen. Later op de dag speelde Jong PSV gelijk tegen Roda JC.

Ron Vorstermans Geschreven door

Al na enkele minuten tijdens Top OSS-Jong AZ raakte de bal twee keer de paal van het doel van de Alkmaarders. Halverwege de eerste helft viel het eerste en enige doelpunt. Rick Stuy van den Herik schoot de 0-1 tegen de touwen uit een corner. Dennis van der Heijden moest nog scoren vanaf de penaltystip, maar zag zijn inzet gekeerd worden door de keeper. De overwinning op Jong AZ is de eerste uitoverwinning van TOP Oss sinds september 2019.

De spelers van Jong PSV bleven thuis tegen Roda JC haken op een eindstand van 1-1. Robert Klaasen schoot al na dertien minuten een vrije trap in het net van de PSV'ers. Maar nog geen twee minuten later promoveerde PSV'er Cheick Touré een voorzet van Ismael Saibari tot een doelpunt. Beide teams kwamen vervolgens niet meer tot scoren.

