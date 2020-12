Willem II dieper in de problemen na pijnlijke nederlaag op bezoek bij Fortuna Sittard

Juichende Fortuna-spelers, weer teleurstelling bij Willem II (foto: OrangePictures). vergroot

Op pakjesavond kloppen er vooral veel kinderharten sneller in Nederland. Dit jaar voelden ook de Willem II-supporter wat meer spanning. De Tilburgse ploeg speelde in Sittard een belangrijk duel. En dat ging helemaal mis. Willem II verloor met 3-2 van Fortuna Sittard. Wat viel er op in Limburg?

Fabian Eijkhout Geschreven door

1. Gedreven én slordig

Willem II was een stuk beter dan een week geleden op bezoek bij FC Groningen. Daar schoot het in de hele wedstrijd slechts één keer op doel, Vangelis Pavlidis deed dat bij het nemen van de aftrap na de 1-0. Nu was de Tilburgse ploeg vaker gevaarlijk. Maar waar het een week geleden naast slecht ook zonder enige beleving was wat Willem II liet zien, was dat in Sittard niet het geval. Qua instelling leek het goed te zitten.

Het zorgde ook regelmatig voor vrij domme overtredingen, omdat spelers onbesuisd te fanatiek op zoek waren naar het moment om de bal te pakken. De gedrevenheid van Willem II was eigenlijk het enige positieve aan de kant van de Tricolores, want net als een week geleden was de ploeg van trainer Adrie Koster slordig in de passing en heel onrustig in balbezit. En dus stapte het weer - voor de zevende keer dit seizoen - met een nederlaag van het veld.

2. Hoop

Willem II ging met een 3-0 achterstand de rust in. Gemotiveerd kwamen ze na de rust het veld op. Maar al snel leek ook het laatste beetje hoop vervlogen. Kevin Blom wees een paar minuten na de theepauze naar de strafschopstip. Na ingrijpen van de VAR draaide hij het besluit echter weer terug, de bal was voor er een overtreding werd gemaakt door Derrick Köhn al over de achterlijn geweest.

En dus bleef de hoop op een bizarre comeback levend, zeker na de treffer van Vangelis Pavlidis. Toen Jan-Arie van der Heijden drie minuten voor tijd de 3-2 scoorde, was de hoop op een puntje terug. Binnen een minuut na de aansluitingstreffer werd de opdracht echter weer wat moeilijker; Pol Llonch kreeg zijn tweede gele kaart en dus moest Willem II met tien man verder.

3. Kwasi Wriedt

In de zoektocht naar doelpunten, waar het Willem II echt aan ontbreekt dit seizoen - is het debuut van Kwasi Wriedt een kleine positief puntje op een verder vrij dramatische avond. De spits kwam afgelopen zomer over van Bayern München II, maar door blessureleed speelde hij nog geen officiële minuut voor zijn nieuwe werkgever. Wriedt kreeg in Sittard een helft speeltijd. Hij wist nog niet veel indruk te maken, maar duidelijk is dat hij Koster meer mogelijkheden geeft en van groot belang kan zijn de rest van het seizoen.

Net als Wriedt maakte ook Freek Heerkens zijn eerste competitieminuten van het seizoen. Als linksback liet hij een prima indruk achter, al begon hij zijn invalbeurt opmerkelijk met een gele kaart binnen een minuut.

4. Ranglijst

Willem II maakte voor de wedstrijd tegen Fortuna deel uit van een grote groep ploegen die dicht bij elkaar stonden. De Limburgse tegenstander hoorde daar niet bij. Door de nederlaag maakt de Tilburgse ploeg een pas op de plaats en ziet het Fortuna Sittard - dat tot dit duel nog niet gewonnen had - tot op twee punten naderen. De subtop, die Willem II vorig seizoen aanvoerder, is gigantisch ver uit zicht.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.