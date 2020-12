Motorcrosser slaat telefoon uit handen van filmende Frans, opnieuw gewelddadig conflict in bossen

Wachten op privacy instellingen... Een van de motorcrossers sprak Van den Oord aan, een andere sloeg zijn telefoon uit handen. Volgende Vorige vergroot 1/2 Motorcrosser slaat telefoon uit handen van filmende Frans

Zoals wel vaker wandelde Frans van den Oord uit Geldrop zaterdag samen met zijn vrouw en twee kleinkinderen (10 en 12) in het natuurgebied bij Heeze. Toen er een groep motorcrossers aankwam, die daar niet mocht rijden, filmde hij hen. Een van hen pikte dat niet en sloeg het mobieltje uit de hand van Frans.

Malini Witlox Geschreven door

Hij is voor de duvel niet bang, de gepensioneerde Van den Oord, die eerder 38 jaar voor de politie werkte. En dus aarzelde hij niet toen hij in de buurt van de Heezerweg in het bos zeven motorcrossers zag rijden. Ze scheurden op hoge snelheid dwars door het natuurgebied heen.

"Er is hier echt heel veel overlast van die crossers. Het is hier al druk met fietsers, wandelaars en ruiters. Ik heb connecties met Staatsbosbeheer dus besloot de boosdoeners te filmen, zodat ze voor de opsporing het filmpje konden gebruiken."

Agressie

Van den Oord hield er al rekening mee dat de motorcrossers niet blij met zijn video zouden zijn. "Ik had wel wat commentaar verwacht. Een van hen kwam duidelijk in mijn richting rijden en vroeg agressief of ik problemen met ze had."

Het bleef echter niet bij een woordenwisseling. Een andere motorrijder kwam rijdend op hem af en sloeg de telefoon uit zijn hand. Niemand raakte gewond. "Mijn kleinzoon van twaalf heeft de telefoon snel opgepakt."

De motorrijder die zijn telefoon wegsloeg, reed bij de actie tegen een berkenboom aan. "Hij kon wel door, ze zijn snel richting Heeze gereden."

Overlast

Van den Oord zou de volgende keer precies hetzelfde doen. "Dat komt waarschijnlijk door mijn werk bij de politie. Je moet bij zoiets altijd de risico's inschatten. Maar dit gedrag van die crossers moet stoppen. Het is niet normaal. Ruiters moeten hun paarden echt inhouden vanwege die motoren."

Dieren schrikken van het lawaai en de motorrijders maken de paden kapot. Er zijn volgens Van den Oord zelfs motorrijders uit de streek die zich laten betalen als gids en dan crossers uit de Randstad meenemen.

Tweede incident

De motoren hadden geen kentekenplaten, maar de bestuurder die met hem in gesprek gaat, staat ondanks zijn helm herkenbaar op de video. Er wordt aangifte gedaan. Ook deelden veel boswachters de video. Onder hen boswachter Erik Schram van Staatsbosbeheer.

"Dit is het tweede gewelddadige incident met die crossers in Brabant in korte tijd. Op 22 november gebeurde er iets vergelijkbaars. Toen werd iemand mishandeld. De dader is toen opgepakt", zegt Schram.

Bij dat incident werd een boa aangereden door een motorcrosser in de bossen tussen Vessem en Wintelre. Hij had lichte verwondingen en moest naar het ziekenhuis.

Maatregelen

Boswachters patrouilleren regelmatig in het bosgebied, net als de politie. Maar de snelle crossers zijn moeilijk te pakken. Schram: "We gaan nu in gesprek met de burgemeester. Het loopt uit de hand, dus we gaan nog strenger optreden. Er zijn wel manieren om die mensen te pakken."

Wachten op privacy instellingen...

vergroot

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.