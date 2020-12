Automobilist vlucht na ongeluk 'met iets dat op een vuurwapen lijkt'

Een man is zaterdagavond aangehouden in Drunen nadat iemand hem na een auto-ongeluk zag vluchten met iets dat op een vuurwapen leek.

De automobilist had vlak daarvoor met zijn auto de bocht van de Spoorlaan richting de Kastanjelaan-West gemist. Hij ramde een boom en belandde vervolgens met zijn auto in een sloot.

Omgeving afgezet De man kon zelf uit de auto komen en maakte zich daarna snel uit de voeten Niet veel later kon de man in de buurt van het Plataanplein worden aangehouden.

Agenten zetten daarna de omgeving af en gingen op zoek naar het mogelijke vuurwapen dat de getuige meende te zien. Ook een speurhond werd ingezet. Of er inderdaad een vuurwapen is gevonden, is niet bekendgemaakt.