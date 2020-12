Sneeuw in aantocht, maar wat gaan we daar in Brabant van merken?

Sommige mensen keken er al reikhalzend naar uit, sneeuw die in aantocht zou zijn. Er komt ook daadwerkelijk sneeuw richting Nederland, maar Brabant zal die niet bereiken. Dat vertelt Wouter van Bernebeek van Weerplaza.

"Nee, dat zit er echt niet in", benadrukt Van Bernebeek. Hij wijst erop dat de sneeuwgrens ligt op zo'n driehonderd meter hoogte. "De Limburgse heuvels raken daar nét aan, en dan alleen alleen de toppen. Met name het gebied rond Vaals. In het uiterste zuiden van het heuvelland zou het de komende nacht dus eventjes wit kunnen worden, maar die sneeuw is maandag weer vrij snel verdwenen. Hier in Brabant krijgen we alleen te maken met regen..."