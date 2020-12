Man stompt agent in zijn gezicht nadat hij voor overlast zorgt in GGZ-instelling

Archieffoto. vergroot

Een man van 29 uit Lepelstraat is zaterdag aangehouden nadat hij een agent in zijn gezicht stompte. Dit gebeurde toen agenten hem wilden afleveren bij een opvangadres nadat hij eerder bij een GGZ-instelling in Halsteren overlast veroorzaakte.

Bij de instelling zou hij een deur hebben vernield en het toilet hebben besmeurd met ontlasting. Volgens de politie was de man vermoedelijk onder invloed van drugs.

Toen agenten hem mee wilden nemen om hem naar een opvangadres te brengen, bleek dat de man daar niet aan wilde meewerken. Hij stompte een van de agenten in zijn gezicht. De agent raakte niet gewond, wel deed hij aangifte. De man werd aangehouden en later weer vrijgelaten.

