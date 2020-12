Dronken automobilist laat auto dwars op A58 achter na aanrijding

Een dronken automobilist (45) heeft zaterdagnacht voor een gevaarlijke situatie op de A58 bij Roosendaal gezorgd. Hij belandde met zijn auto dwars op de weg nadat hij even eerder tegen de vangrail reed. De man uit Roosendaal probeerde door te rijden, maar dit lukte niet. Vervolgens nam hij de benen en liet hij zijn auto dwars op de weg achter.

Toen de politie ter plekke kwam, zagen ze de bestuurder wegrennen. Hij klom over een muurtje en over een hek en kwam ten val in een sloot. Vervolgens konden agenten hem aanhouden. Op het bureau bleek dat hij te veel had gedronken, hij blies 686 ug/l. Ruim drie keer meer dan toegestaan.