Lichaam van een man gevonden in het water in Oostelbeers

De hulpdiensten zijn ter plekke (foto: Toby de Kort/SQ Vision) vergroot

In het water langs de Groenewoudsedijk in Oostelbeers is zondagochtend een lichaam gevonden. Dat maakte de politie bekend.

Het zou gaan om het lichaam van een man. Een voorbijganger ontdekte het lichaam rond halftien.

Plaats delict

De omgeving is afgezet en er is een plaats delict gemaakt. De politie onderzoekt wat er gebeurd is en of er sprake is van een misdrijf, zelfdoding of een natuurlijke dood.

De politie doet onderzoek (foto: Toby de Kort/SQ Vision) vergroot

