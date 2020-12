Man uit Oosterhout na date met vrouw in Tilburg mishandeld en beroofd van duizenden euro's

De man werd na een date mishandeld en beroofd (archieffoto). vergroot

De politie heeft zondagochtend twee mannen van 18 en 19 jaar uit Tilburg aangehouden voor de zware mishandeling van een man van 25 uit Oosterhout. Het slachtoffer werd op 28 november te grazen genomen nadat hij in de omgeving van de Matterhornstraat in Tilburg een afspraakje had met een vrouw. Hij had de afspraak gemaakt via een datingapp.

Sandra Kagie Geschreven door

De man werd na de date door meerdere mannen 'mishandeld en enkele uren van zijn vrijheid beroofd', zo laat de politie zondag weten. In de uren dat hij tegen zijn wil werd vastgehouden, werd het slachtoffer door zijn belagers bedreigd. Ook maakten ze hem duizenden euro's afhandig. Hoe ze dit deden, maakt de politie in het belang van het onderzoek niet bekend.

Of de man met de date in de val is gelokt, is nog niet duidelijk. Dat wordt door de politie onderzocht, zo laat een woordvoerder weten.

Naar het ziekenhuis

Als zijn belagers ervandoor zijn, weet het slachtoffer die bewuste zaterdagavond zelf alarm te slaan. Hij is gewond geraakt en wordt voor behandeling aan zijn verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem is, is niet duidelijk. Vlak na de mishandeling was hij volgens de politie 'uiteraard erg geschrokken'.

De twee nu aangehouden mannen worden verdacht van diefstal met geweld, zware mishandeling en vrijheidsberoving. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

Mogelijk meer slachtoffers

De politie vermoedt dat de verdachten meer slachtoffers hebben gemaakt. Ze vraagt daarom mensen die onlangs in Tilburg of omgeving iets soortgelijks hebben meegemaakt, en hiervan nog geen aangifte hebben gedaan, om dit alsnog te doen. Waarom de politie denkt dat de verdachten meerdere keren hebben toegeslagen, maakt ze in het belang van het onderzoek niet bekend.

Wel waarschuwt de politie mensen om terughoudend te zijn met het gebruik van datingapps. Dit vooral met apps waarbij anonimiteit vooropstaat. "Wees gezond wantrouwend", is het advies. "En ben terughoudend met het geven van persoonlijke informatie zoals adres, telefoonnummer of privéfoto’s aan een onbekend contact."

