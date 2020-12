Vrouw betrapt meerdere inbrekers en jaagt ze haar huis uit

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Een vrouw in Chaam heeft op pakjesavond meerdere inbrekers in haar huis betrapt. Ze wist ze haar huis uit te jagen. De vrouw was rond negen uur thuis toen ze plots iets vreemds opmerkte. Enkele spullen lagen op een plek waar deze normaal niet liggen. Op dat moment zag ze meerdere mannen in haar huis staan.

De mannen zeiden dat ze van de politie waren en dat ze rustig moest blijven, maar de vrouw vertrouwde dit niet. Ze schrok en riep dat de mannen weg moesten gaan. De mannen verlieten vervolgens rennend het huis aan de Wolfsdonk. Ze maakten enkele persoonlijke spullen buit.

De politie vraagt mensen die rond negen uur zaterdagavond iets opvallends hebben gezien aan de Wolfsdonk in Chaam om dit te melden.

