Twan (15) spaarde maanden voor een PlayStation 5 maar komt nu bedrogen uit: 'Ik voel me stom'

Hij had er maanden op gespaard en was dolgelukkig toen hij op internet de nieuwe PlayStation 5 had besteld. Maar de 15-jarige Twan van Kemenade uit Nuenen kwam bedrogen uit. Op de website PS5online.nl gaf hij 500 euro uit voor de nieuwe spelcomputer, maar hij begon argwaan te ruiken toen het oorverdovend stil bleef. "Ik ben heel boos. Nu wil ik anderen waarschuwen."

De vader van Twan, Wiljan van Kemenade, ontdekte de fraude toen hij op Facebook een bericht zag van andere gedupeerden. "Is dit niet die site waar jij de PS5 heb besteld?", vroeg hij aan zijn zoon. "Hij schrok flink toen hij het bericht zag", zegt zijn vader.

"Achteraf voel ik me best wel stom", aldus Twan. Maar twee klasgenoten hadden via dezelfde site ook een PlayStation besteld. Het zal wel goed zitten, dacht ik toen."

'Doe het nou maar'

Toch twijfelde Twan wel toen hij de spelcomputer bestelde. "Maar hij is altijd zo zuinig. En op de site stond dat er nog maar vier over waren. Doe het nou maar, zei ik tegen hem. Achteraf denk ik: had ik maar niks gezegd", vertelt vader Wiljan. "Ik voel mij als ouder ook lullig en stom."

Inmiddels is de website offline gehaald. "Naar mijn geld kan ik nu wel fluiten. Dat besef ik ook wel", aldus Twan.

Anderen waarschuwen

Twan en zijn ouders doen nu hun verhaal om anderen te waarschuwen. "Inmiddels zitten wij ook in een appgroep met andere gedupeerden", zegt moeder Simone. "We zijn nu aan het kijken wat we kunnen doen. Nu willen we vooral anderen waarschuwen. Vooral opa's en oma's die op internet een spelcomputer voor hun kleinkind hebben gekocht. Die worden soms voor duizend euro opgelicht. Ik vind dat niet kunnen."

Ook verbazen Twan en zijn ouders erover dat de website er zo professioneel eruit zag. "Op Google kwam hij als eerste zoekresultaat naar boven. En de website zag er heel goed uit. Ik heb zelfs nog een betaalbevestiging gekregen. Precies zoals het hoort. Achteraf denk ik wel: hoe is het mogelijk dat ik er ingetuind ben, maar dat is achteraf makkelijk gezegd."

Maanden wachten

Voorlopig moet Twan even wachten op de nieuwe PlayStation 5. "Ik keek hier al maanden naar uit. Nu is alles uitverkocht. Het gaat wel tot de zomervakantie duren, voordat er weer een nieuwe levering komt", aldus Twan.

"Voorlopig moet ik het mijn PS4 doen. Er zijn nu nieuwe releases die enkel voor de PS5 zijn. Ik moet dus nog enkele maanden geduld hebben." En als de nieuwe levering er aan komt, gaat de aankoop niet meer via internet. "Ik heb mijn lesje nu wel geleerd", lacht hij.

Heb jij ook een PlayStation 5 via de website PS5online.nl gekocht? Dan komen wij graag met je in contact. Deel je verhaal met contactgegevens via [email protected]

