Gewonde bij steekpartij in Beek en Donk, verdachte aangehouden

De politie doet onderzoek (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision). vergroot

Bij een steekpartij op een industrieterrein aan de Everbest in Beek en Donk is zondag iemand gewond geraakt. Dit laat de politie zondagmiddag weten. Snel na de steekpartij, die volgens een woordvoerder binnen plaatsvond, is een verdachte aangehouden.

Sandra Kagie Geschreven door

Volgens omstanders zou het gaan om een steekpartij bij een transportbedrijf. Dit kan de politie zondag niet bevestigen. Over de identiteit van het slachtoffer en de verdachte is nog niks bekend. De melding van de steekpartij kwam iets na twee uur.

Het slachtoffer is volgens de politie niet ernstig gewond geraakt.

De politie is ter plekke (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision). vergroot

Wachten op privacy instellingen...

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.