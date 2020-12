Man (36) gewond bij steekpartij in Beek en Donk, verdachte (48) aangehouden

Bij een steekpartij op een industrieterrein aan de Everbest in Beek en Donk is zondag een man van 36 gewond geraakt. Dit laat de politie zondagmiddag weten. Snel na de steekpartij, die volgens een woordvoerder binnen plaatsvond, is een verdachte (48) aangehouden.

Aan de steekpartij ging volgens de politie een ruzie tussen beide mannen vooraf. De verdachte is een man van 48 uit Portugal zonder vast woon- of verblijfplaats in Nederland. Het slachtoffer is een man van 36 uit Polen. Ook hij heeft geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland. De man is volgens de politie niet ernstig gewond geraakt.